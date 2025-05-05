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Квартиры-студии с гаражом в Бадунге, Индонезия

Южная Кута
52
Чангу
30
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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Унгасан, Индонезия
Студия 1 спальня
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Комплекс - SOHO STUDIO Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Ф…
$112,000
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Параметры недвижимости в Бадунге, Индонезия

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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