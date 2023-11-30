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Инвестиционная недвижимость в медье Зала, Венгрия

коммерческая недвижимость
26
Инвестиционная В архив
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3 объекта найдено
Инвестиционная в Felsopahok, Венгрия
Инвестиционная
Felsopahok, Венгрия
Площадь 410 м²
€162,942
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Инвестиционная в Felsopahok, Венгрия
Инвестиционная
Felsopahok, Венгрия
Площадь 300 м²
€170,826
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Инвестиционная в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Инвестиционная
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 379 м²
€136,661
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