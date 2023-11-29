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Realting.com
Венгрия
Коммерческая
медье Тольна
Коммерческая недвижимость в медье Тольна, Венгрия
Szekszardi jaras
15
Сексард
14
Paksi jaras
9
Пакш
8
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28 объектов найдено
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Коммерческая 1 ванная
Szekszardi jaras, Венгрия
1
349 м²
€157,253
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Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
102 м²
€26,209
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Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
15 м²
€14,959
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Коммерческая
Батасек, Венгрия
403 м²
€288,296
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Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
190 м²
€130,954
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Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
2 702 м²
€1,49 млн
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Инвестиционная
Szekszardi jaras, Венгрия
1 999 м²
€144,148
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Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
164 м²
€104,973
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Коммерческая
Пакш, Венгрия
74 м²
€75,979
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Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
101 м²
€122,031
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Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
18 м²
€16,533
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Коммерческая
Пакш, Венгрия
387 м²
€787,297
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Коммерческая
Хёдьес, Венгрия
1 070 м²
€167,957
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Инвестиционная
Пакш, Венгрия
800 м²
€1,05 млн
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Коммерческая
Домбовар, Венгрия
779 м²
€784,673
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Коммерческая
Kaposszekcso, Венгрия
650 м²
€161,987
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Коммерческая
Бёльчке, Венгрия
1 000 м²
€333,289
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Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
318 м²
€406,770
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Инвестиционная
Пакш, Венгрия
90 м²
€1,29 млн
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Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
15 м²
€7,348
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Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
57 м²
€45,839
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Коммерческая
Пакш, Венгрия
4 552 м²
€39,246
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Коммерческая
Пакш, Венгрия
100 м²
€170,942
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Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
2 606 м²
€14,434
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Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
81 м²
€62,901
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Коммерческая
Пакш, Венгрия
210 м²
€301,797
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Коммерческая
Боньхад, Венгрия
3 000 м²
€1,20 млн
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Коммерческая
Пакш, Венгрия
500 м²
€270,000
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