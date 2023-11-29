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Коммерческая недвижимость в медье Тольна, Венгрия

Szekszardi jaras
15
Сексард
14
Paksi jaras
9
Пакш
8
28 объектов найдено
Коммерческая 1 ванная в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Szekszardi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 349 м²
€157,253
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 102 м²
€26,209
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 15 м²
€14,959
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Коммерческая в Батасек, Венгрия
Коммерческая
Батасек, Венгрия
Площадь 403 м²
€288,296
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 190 м²
€130,954
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 2 702 м²
€1,49 млн
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Инвестиционная в Szekszardi jaras, Венгрия
Инвестиционная
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 1 999 м²
€144,148
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 164 м²
€104,973
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Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
Площадь 74 м²
€75,979
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 101 м²
€122,031
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 18 м²
€16,533
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Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
Площадь 387 м²
€787,297
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Коммерческая в Хёдьес, Венгрия
Коммерческая
Хёдьес, Венгрия
Площадь 1 070 м²
€167,957
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Инвестиционная в Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
Площадь 800 м²
€1,05 млн
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Коммерческая в Домбовар, Венгрия
Коммерческая
Домбовар, Венгрия
Площадь 779 м²
€784,673
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Коммерческая в Kaposszekcso, Венгрия
Коммерческая
Kaposszekcso, Венгрия
Площадь 650 м²
€161,987
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Коммерческая в Бёльчке, Венгрия
Коммерческая
Бёльчке, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€333,289
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 318 м²
€406,770
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Инвестиционная в Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
Площадь 90 м²
€1,29 млн
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 15 м²
€7,348
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 57 м²
€45,839
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Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
Площадь 4 552 м²
€39,246
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Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
Площадь 100 м²
€170,942
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 2 606 м²
€14,434
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 81 м²
€62,901
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Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
Площадь 210 м²
€301,797
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Коммерческая в Боньхад, Венгрия
Коммерческая
Боньхад, Венгрия
Площадь 3 000 м²
€1,20 млн
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Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
Площадь 500 м²
€270,000
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Типы недвижимости в медье Тольна

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