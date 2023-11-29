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Коммерческая недвижимость в Tapolcai jaras, Венгрия

Тапольца
4
17 объектов найдено
Коммерческая в Koeveskal, Венгрия
Коммерческая
Koeveskal, Венгрия
Площадь 120 м²
€915,889
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Коммерческая в Тапольца, Венгрия
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
Площадь 70 м²
€143,886
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Коммерческая в Тапольца, Венгрия
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
Площадь 31 м²
€67,881
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Коммерческая в Koeveskal, Венгрия
Коммерческая
Koeveskal, Венгрия
Площадь 220 м²
€653,457
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Коммерческая в Kisapati, Венгрия
Коммерческая
Kisapati, Венгрия
Площадь 1 582 м²
€83,716
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Коммерческая в Лешенцетомай, Венгрия
Коммерческая
Лешенцетомай, Венгрия
Площадь 567 м²
€1,05 млн
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Коммерческая в Тапольца, Венгрия
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
Площадь 150 м²
€316,072
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Коммерческая в Ревфюлёп, Венгрия
Коммерческая
Ревфюлёп, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€1,12 млн
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Коммерческая в Лешенцетомай, Венгрия
Коммерческая
Лешенцетомай, Венгрия
Площадь 380 м²
€1,10 млн
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Коммерческая в Кёвагоэрш, Венгрия
Коммерческая
Кёвагоэрш, Венгрия
Площадь 155 м²
€364,781
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Коммерческая в Тапольца, Венгрия
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
Площадь 120 м²
€197,282
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Коммерческая в Лешенцетомай, Венгрия
Коммерческая
Лешенцетомай, Венгрия
Площадь 900 м²
€656,081
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Коммерческая в Лешенцетомай, Венгрия
Коммерческая
Лешенцетомай, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€2,10 млн
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Коммерческая в Лешенцетомай, Венгрия
Коммерческая
Лешенцетомай, Венгрия
Площадь 900 м²
€1,29 млн
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Коммерческая в Nemesvita, Венгрия
Коммерческая
Nemesvita, Венгрия
Площадь 664 м²
€495,997
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Коммерческая в Кёвагоэрш, Венгрия
Коммерческая
Кёвагоэрш, Венгрия
Площадь 700 м²
A Hungarian privately owned grape area of 7,3 hectares with vineyard, cellars, farm building…
€2,42 млн
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Коммерческая в Балатондерич, Венгрия
Коммерческая
Балатондерич, Венгрия
Площадь 90 м²
€231,523
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