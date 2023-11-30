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Коммерческая недвижимость в Szolnoki jaras, Венгрия

Сольнок
3
3 объекта найдено
Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 82 м²
€148,789
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Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 31 м²
€50,216
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Коммерческая 1 ванная в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Szolnoki jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 905 м²
€1,40 млн
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