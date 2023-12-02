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Квартиры в Szekesfehervari jaras, Венгрия

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53 объекта найдено
Квартира 1 комната в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€73,599
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
€395,691
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€474,829
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€129,259
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€126,621
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€77,028
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€99,978
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€75,181
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€112,112
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€91,009
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€123,719
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€92,064
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€91,009
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€78,611
в месяц
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Квартира 1 комната в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
€81,776
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€84,414
в месяц
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Квартира 1 комната в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€76,500
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€88,371
в месяц
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Квартира 1 комната в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€138,492
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 46 м²
€80,457
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€88,371
в месяц
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Квартира 1 комната в Моха, Венгрия
Квартира 1 комната
Моха, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€46,692
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€72,543
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€158,013
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€105,254
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€76,236
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€329,743
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€221,323
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
€197,846
в месяц
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Квартира 1 комната в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€110,793
в месяц
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Параметры недвижимости в Szekesfehervari jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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