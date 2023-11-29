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Земельные участки в Южный Альфёльд, Венгрия

30 объектов найдено
Земельные участки в Ижак, Венгрия
Земельные участки
Ижак, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€9,133
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 7 087 м²
€33,923
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Земельные участки в Бугац, Венгрия
Земельные участки
Бугац, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€10,177
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Земельные участки в Helvecia, Венгрия
Земельные участки
Helvecia, Венгрия
Площадь 424 м²
€24,529
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 719 м²
€36,533
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 900 м²
€52,163
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Земельные участки в Киштелек, Венгрия
Земельные участки
Киштелек, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€199,103
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€20,354
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Земельные участки в Gyomaendrod, Венгрия
Земельные участки
Gyomaendrod, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€36,272
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Земельные участки в Gyomaendrod, Венгрия
Земельные участки
Gyomaendrod, Венгрия
Площадь 912 м²
€14,091
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Земельные участки в Сарваш, Венгрия
Земельные участки
Сарваш, Венгрия
Площадь 1 823 м²
€36,272
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 6 531 м²
€15,396
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Земельные участки в Gyomaendrod, Венгрия
Земельные участки
Gyomaendrod, Венгрия
Площадь 4 600 м²
€169,355
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 719 м²
€35,228
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€277,720
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Земельные участки 1 ванная в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 м²
€478,950
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Земельные участки в Герендаш, Венгрия
Земельные участки
Герендаш, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€19,049
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Земельные участки в Tiszaalpar, Венгрия
Земельные участки
Tiszaalpar, Венгрия
Площадь 7 290 м²
€12,326
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Земельные участки в Ижак, Венгрия
Земельные участки
Ижак, Венгрия
Площадь 1 907 м²
€5,245
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Земельные участки в Дьюла, Венгрия
Земельные участки
Дьюла, Венгрия
Площадь 1 500 м²
€9,179
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 6 047 м²
€13,112
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 4 028 м²
€51,138
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 4 300 м²
€15,657
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 8 756 м²
€115,127
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 682 м²
€156,824
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Земельные участки в Tiszasziget, Венгрия
Земельные участки
Tiszasziget, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€11,612
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Земельные участки в Байя, Венгрия
Земельные участки
Байя, Венгрия
Площадь 922 м²
€8,916
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Земельные участки в Сарваш, Венгрия
Земельные участки
Сарваш, Венгрия
Площадь 8 431 м²
€153,959
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 5 579 м²
€786,743
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Земельные участки в Ладаньбене, Венгрия
Земельные участки
Ладаньбене, Венгрия
Площадь 240 000 м²
€574,322
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