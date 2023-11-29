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Земельные участки в Шиофок, Венгрия

44 объекта найдено
Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 814 м²
€236,163
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€7,35 млн
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 2 862 м²
€156,990
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 680 м²
€115,470
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 1 889 м²
€57,397
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 1 169 м²
€46,975
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 3 141 м²
€41,727
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 690 м²
€419,629
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 839 м²
€78,467
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
€52,418
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
€47,264
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
€49,901
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
€49,915
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
€47,176
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
€354,284
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 724 м²
€102,349
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 839 м²
€154,632
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€9,74 млн
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€9,37 млн
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 5 228 м²
€13,104
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 2 948 м²
€49,797
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 2 280 м²
€41,934
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 871 м²
€210,451
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 695 м²
€91,731
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 875 м²
€104,711
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 1 676 м²
€288,676
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 1 665 м²
€264,710
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 1 517 м²
€209,683
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 804 м²
€129,063
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 496 м²
€86,340
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