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Коммерческая недвижимость в Шиофок, Венгрия

8 объектов найдено
Коммерческая в Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
Площадь 132 м²
€393,131
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Коммерческая в Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
Площадь 314 м²
€366,661
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Коммерческая в Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€917,306
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Коммерческая в Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
Площадь 390 м²
€948,216
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Коммерческая в Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
Площадь 75 м²
€204,697
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Коммерческая в Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
Площадь 1 100 м²
€918,513
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Коммерческая в Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
Площадь 1 084 м²
€1,44 млн
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Коммерческая в Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
Площадь 320 м²
€152,768
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