Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Пентхаус
  5. Гараж

Пентхаусы с гаражом в Венгрии

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Пентхаус 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Этаж 9/9
Идеально расположенная на 9-м этаже резиденций, современный шедевр, эта квартира в пентхаусе…
$3,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DPRM.hu
Языки общения
English, Deutsch, Hungarian
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Венгрии

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти