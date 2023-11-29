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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия

59 объектов найдено
Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 285 м²
€56,078
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Земельные участки в Pogany, Венгрия
Земельные участки
Pogany, Венгрия
Площадь 1 521 м²
€16,962
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 024 м²
€104,118
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 2 050 м²
€59,757
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 094 м²
€20,615
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 109 м²
€22,181
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Земельные участки в Гёрчёнь, Венгрия
Земельные участки
Гёрчёнь, Венгрия
Площадь 774 м²
€5,193
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 649 м²
€18,005
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 801 м²
€7,828
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 204 м²
€22,154
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 114 м²
€49,319
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 790 м²
€20,615
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Земельные участки в Cserkut, Венгрия
Земельные участки
Cserkut, Венгрия
Площадь 974 м²
€11,743
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 777 м²
€15,396
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Земельные участки в Pecsudvard, Венгрия
Земельные участки
Pecsudvard, Венгрия
Площадь 823 м²
€19,049
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 813 м²
€72,804
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Земельные участки в Pellerd, Венгрия
Земельные участки
Pellerd, Венгрия
Площадь 2 285 м²
€78,284
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Земельные участки в Гёрчёнь, Венгрия
Земельные участки
Гёрчёнь, Венгрия
Площадь 774 м²
€6,524
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Земельные участки в Kozarmisleny, Венгрия
Земельные участки
Kozarmisleny, Венгрия
Площадь 9 712 м²
€130,213
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 087 м²
€16,962
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 885 м²
€28,678
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 570 м²
€91,332
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 378 м²
€15,135
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Земельные участки в Orfu, Венгрия
Земельные участки
Orfu, Венгрия
Площадь 753 м²
€39,142
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 2 945 м²
€12,786
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 055 м²
€20,615
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Земельные участки в Кесю, Венгрия
Земельные участки
Кесю, Венгрия
Площадь 1 362 м²
€14,352
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Земельные участки в Гёрчёнь, Венгрия
Земельные участки
Гёрчёнь, Венгрия
Площадь 1 258 м²
€15,370
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 070 м²
€41,491
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 663 м²
€41,491
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