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Земельные участки в Печ, Венгрия

47 объектов найдено
Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 285 м²
€56,078
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 783 м²
€15,881
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 785 м²
€448,064
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 3 495 м²
€145,820
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 700 м²
€23,596
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 500 м²
€18,559
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 825 м²
€7,927
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 024 м²
€104,118
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 2 050 м²
€59,757
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 600 м²
€33,114
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 094 м²
€20,615
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 025 м²
€43,746
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 109 м²
€22,181
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 900 м²
€7,954
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 400 м²
€31,815
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 649 м²
€18,005
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 801 м²
€7,828
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 204 м²
€22,154
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 114 м²
€49,319
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 790 м²
€20,615
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 777 м²
€15,396
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 813 м²
€72,804
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 087 м²
€16,962
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 885 м²
€28,678
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 570 м²
€91,332
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 378 м²
€15,135
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 2 945 м²
€12,786
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 055 м²
€20,615
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 070 м²
€41,491
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 663 м²
€41,491
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