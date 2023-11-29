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Земельные участки в Monori jaras, Венгрия

22 объекта найдено
Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
Площадь 914 м²
€54,538
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Земельные участки в Гомба, Венгрия
Земельные участки
Гомба, Венгрия
Площадь 3 583 м²
€46,944
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Земельные участки в Монор, Венгрия
Земельные участки
Монор, Венгрия
Площадь 667 м²
€16,962
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Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
Площадь 7 004 м²
€7,828
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Земельные участки в Монор, Венгрия
Земельные участки
Монор, Венгрия
€52,190
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Земельные участки в Пилиш, Венгрия
Земельные участки
Пилиш, Венгрия
€36,533
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Земельные участки в Монор, Венгрия
Земельные участки
Монор, Венгрия
Площадь 60 000 м²
€182,402
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Земельные участки в Пилиш, Венгрия
Земельные участки
Пилиш, Венгрия
Площадь 8 963 м²
€88,722
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Земельные участки в Монор, Венгрия
Земельные участки
Монор, Венгрия
€44,361
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Земельные участки в Monorierdo, Венгрия
Земельные участки
Monorierdo, Венгрия
€16,831
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Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
€50,885
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Земельные участки в Монор, Венгрия
Земельные участки
Монор, Венгрия
Площадь 607 м²
€35,228
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Земельные участки в Monorierdo, Венгрия
Земельные участки
Monorierdo, Венгрия
Площадь 725 м²
€16,962
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Земельные участки в Monorierdo, Венгрия
Земельные участки
Monorierdo, Венгрия
Площадь 540 м²
€19,571
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Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
Площадь 3 783 м²
Рядом с парком Teleki Castle я предлагаю участок земли площадью 3783 м2, подходящий для заст…
€275,098
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Земельные участки в Надьредьхаза, Венгрия
Земельные участки
Надьредьхаза, Венгрия
Площадь 1 500 м²
€27,921
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Земельные участки в Надьредьхаза, Венгрия
Земельные участки
Надьредьхаза, Венгрия
Площадь 1 500 м²
€27,921
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Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
Площадь 1 360 м²
€57,408
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Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
Площадь 1 844 м²
€52,163
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Земельные участки в Монор, Венгрия
Земельные участки
Монор, Венгрия
Площадь 1 406 м²
€17,833
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Земельные участки в Надьредьхаза, Венгрия
Земельные участки
Надьредьхаза, Венгрия
Площадь 750 м²
€27,536
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Земельные участки в Монор, Венгрия
Земельные участки
Монор, Венгрия
Площадь 798 м²
€46,942
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