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Жильё в Monori jaras, Венгрия

Дьёмрё
28
Монор
18
Пилиш
9
72 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Monorierdo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Monorierdo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€141,351
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Дом 3 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилиш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€110,144
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Дом 1 комната в Дьёмрё, Венгрия
Дом 1 комната
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
€86,542
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Дом 5 комнат в Пилиш, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилиш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€52,187
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Дом 2 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
€104,637
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Дом 1 комната в Чевхараст, Венгрия
Дом 1 комната
Чевхараст, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€36,688
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Дом 3 комнаты в Монор, Венгрия
Дом 3 комнаты
Монор, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
€86,279
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Квартира 2 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€104,899
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Дом 3 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 76 м²
€146,596
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Квартира 2 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€99,392
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Дом 4 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилиш, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 57 м²
€57,694
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Дом 2 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€86,279
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Дом 4 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
€157,086
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Дом 2 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€121,945
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Дом 3 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
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€214,545
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Дом 3 комнаты в Peteri, Венгрия
Дом 3 комнаты
Peteri, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
€144,236
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Дом 3 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€175,706
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Дом 2 комнаты в Peteri, Венгрия
Дом 2 комнаты
Peteri, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€44,320
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Дом 3 комнаты в Монор, Венгрия
Дом 3 комнаты
Монор, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 130 м²
€157,086
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Дом 2 комнаты в Монор, Венгрия
Дом 2 комнаты
Монор, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
€83,657
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Дом 3 комнаты в Чевхараст, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чевхараст, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 55 м²
€46,942
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Дом 1 комната в Чевхараст, Венгрия
Дом 1 комната
Чевхараст, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€55,072
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Дом 2 комнаты в Гомба, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гомба, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 44 м²
€39,599
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Дом 8 комнат в Монор, Венгрия
Дом 8 комнат
Монор, Венгрия
Комнаты 8
Площадь 143 м²
€133,746
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Дом 5 комнат в Монор, Венгрия
Дом 5 комнат
Монор, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 139 м²
€174,395
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Дом 4 комнаты в Монор, Венгрия
Дом 4 комнаты
Монор, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 135 м²
€236,023
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Дом 6 комнат в Пилиш, Венгрия
Дом 6 комнат
Пилиш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
€393,371
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Дом 6 комнат в Монор, Венгрия
Дом 6 комнат
Монор, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
€157,086
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Дом 2 комнаты в Пилиш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пилиш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€68,184
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Дом 4 комнаты в Монор, Венгрия
Дом 4 комнаты
Монор, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
€110,118
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Типы недвижимости в Monori jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Monori jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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