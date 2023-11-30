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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия

13 объектов найдено
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 383 м²
€13,258
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Земельные участки в Felsolajos, Венгрия
Земельные участки
Felsolajos, Венгрия
Площадь 8 017 м²
€106,278
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 711 м²
€57,124
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 4 964 м²
€61,110
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 3 014 м²
€30,555
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 1 444 м²
€14,215
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 767 м²
€69,081
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Земельные участки в Лайошмиже, Венгрия
Земельные участки
Лайошмиже, Венгрия
Площадь 120 000 м²
€74,394
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 4 028 м²
€51,248
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 8 756 м²
€115,373
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 682 м²
€157,160
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 5 579 м²
€788,428
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Земельные участки в Ладаньбене, Венгрия
Земельные участки
Ладаньбене, Венгрия
Площадь 240 000 м²
€575,552
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