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Коммерческая недвижимость в Goedoello Regional Unit, Венгрия

Киштарча
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6 объектов найдено
Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 2 611 м²
Продается в Надьтарче (Nagytárcsa), на перекрестке автомагистрали M0, легкодоступное место, …
€3,81 млн
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Коммерческая в Veresegyhaz, Венгрия
Коммерческая
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 375 м²
If you have a plan but don't have the space for it, there are now many opportunities for var…
€1,44 млн
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Коммерческая в Veresegyhaz, Венгрия
Коммерческая
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 183 м²
€284,433
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Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 2 464 м²
€3,02 млн
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Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 137 м²
€338,299
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Коммерческая 1 ванная в Пецель, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Пецель, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 796 м²
€450,000
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