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Земельные участки в Gardonyi jaras, Венгрия

8 объектов найдено
Земельные участки в Пакозд, Венгрия
Земельные участки
Пакозд, Венгрия
Площадь 964 м²
€48,651
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Земельные участки в Пакозд, Венгрия
Земельные участки
Пакозд, Венгрия
Площадь 925 м²
€61,799
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Земельные участки в Пакозд, Венгрия
Земельные участки
Пакозд, Венгрия
Площадь 813 м²
€69,689
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Земельные участки в Пакозд, Венгрия
Земельные участки
Пакозд, Венгрия
Площадь 851 м²
€46,021
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Земельные участки в Сабадедьхаза, Венгрия
Земельные участки
Сабадедьхаза, Венгрия
Площадь 7 541 м²
€42,602
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Земельные участки в Velence, Венгрия
Земельные участки
Velence, Венгрия
Площадь 1 203 м²
€89,149
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Земельные участки в Vereb, Венгрия
Земельные участки
Vereb, Венгрия
Площадь 2 004 м²
€22,353
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Земельные участки в Капольнашньек, Венгрия
Земельные участки
Капольнашньек, Венгрия
Площадь 821 м²
€94,408
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