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Коммерческая недвижимость в Erdi jaras, Венгрия

Тёрёкбалинт
4
4 объекта найдено
Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 330 м²
€849,957
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Коммерческая в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 182 м²
€318,568
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Инвестиционная в Тёрёкбалинт, Венгрия
Инвестиционная
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 553 м²
€1,14 млн
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Коммерческая 1 ванная в Тёрёкбалинт, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Тёрёкбалинт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 4 800 м²
€2,15 млн
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