Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Коммерческая
  4. Центрально-Задунайский край
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Центрально-Задунайский край, Венгрия

коммерческая недвижимость
192
Инвестиционная В архив
Очистить
6 объектов найдено
Инвестиционная в Папа, Венгрия
Инвестиционная
Папа, Венгрия
Площадь 550 м²
€131,216
Оставить заявку
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 800 м²
€367,405
Оставить заявку
Инвестиционная в Эрчи, Венгрия
Инвестиционная
Эрчи, Венгрия
Площадь 2 100 м²
€65,346
Оставить заявку
Инвестиционная в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Инвестиционная
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 145 м²
-
€18,438
Оставить заявку
Инвестиционная в Tatabanyai jaras, Венгрия
Инвестиционная
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 450 м²
€117,677
Оставить заявку
Инвестиционная в Шюмег, Венгрия
Инвестиционная
Шюмег, Венгрия
Площадь 80 м²
€252,594
Оставить заявку
Realting.com
Перейти