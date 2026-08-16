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Коммерческая недвижимость в Центрально-Задунайском крае, Венгрия

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение в Tardos, Венгрия
Коммерческое помещение
Tardos, Венгрия
Проект MGC подразумевает создание сообщества для людей всех возрастов и национальностей, осо…
$1,03 млн
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Отель 2 437 м² в Monoszlo, Венгрия
Отель 2 437 м²
Monoszlo, Венгрия
Площадь 2 437 м²
Этот объект представляет собой виноградники площадью примерно 10 гектаров, на которых выраба…
$6,38 млн
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