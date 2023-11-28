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Realting.com
Венгрия
Коммерческая
Центрально-Задунайский край
Коммерческая недвижимость в Центрально-Задунайский край, Венгрия
Ajkai jaras
8
Balatonfueredi jaras
8
Tatai jaras
8
Esztergomi jaras
7
Papai jaras
7
Veszpremi jaras
7
Тата
6
Dunaujvarosi jaras
5
Kisberi jaras
5
Oroszlanyi jaras
5
Веспрем
5
Орослань
5
Папа
5
Balatonalmadi jaras
4
Devecseri jaras
4
Suemegi jaras
4
Дунауйварош
4
Тапольца
4
Эстергом
4
Шюмег
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192 объекта найдено
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
81 м²
€117,939
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Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
200 м²
€141,527
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Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
21 м²
€44,351
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
123 м²
€1,10 млн
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Коммерческая
Комаром, Венгрия
6 м²
€10,235
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Коммерческая
Польгарди, Венгрия
180 м²
€68,232
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
198 м²
€433,276
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Коммерческая
Cseteny, Венгрия
65 м²
€78,703
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
25 м²
€79,937
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
514 м²
€442,928
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
22 м²
€31,229
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
1 062 м²
€885,856
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Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
610 м²
€314,243
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
98 м²
€51,962
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Коммерческая
Варпалота, Венгрия
260 м²
€366,923
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
942 м²
€524,602
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
87 м²
€170,319
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Коммерческая
Koeveskal, Венгрия
120 м²
€915,889
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
50 м²
€65,522
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
820 м²
€682,324
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
60 м²
€207,049
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
78 м²
€160,000
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Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
17 м²
€17,058
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
3 м²
€20,995
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Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 323 м²
€388,400
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
42 м²
€73,122
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Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
23 м²
€44,351
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Коммерческая
Balatonakarattya, Венгрия
140 м²
€288,676
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Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
144 м²
€283,427
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Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
190 м²
€374,785
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Типы недвижимости в Центрально-Задунайский край
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