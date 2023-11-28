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Коммерческая недвижимость в Центрально-Задунайский край, Венгрия

Ajkai jaras
8
Balatonfueredi jaras
8
Tatai jaras
8
Esztergomi jaras
7
Papai jaras
7
Veszpremi jaras
7
Тата
6
Dunaujvarosi jaras
5
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192 объекта найдено
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 81 м²
€117,939
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Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 200 м²
€141,527
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Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 21 м²
€44,351
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 123 м²
€1,10 млн
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Коммерческая в Комаром, Венгрия
Коммерческая
Комаром, Венгрия
Площадь 6 м²
€10,235
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Коммерческая в Польгарди, Венгрия
Коммерческая
Польгарди, Венгрия
Площадь 180 м²
€68,232
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 198 м²
€433,276
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Коммерческая в Cseteny, Венгрия
Коммерческая
Cseteny, Венгрия
Площадь 65 м²
€78,703
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 25 м²
€79,937
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 514 м²
€442,928
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 22 м²
€31,229
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 062 м²
€885,856
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Коммерческая в Дунауйварош, Венгрия
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 610 м²
€314,243
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 98 м²
€51,962
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Коммерческая в Варпалота, Венгрия
Коммерческая
Варпалота, Венгрия
Площадь 260 м²
€366,923
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 942 м²
€524,602
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 87 м²
€170,319
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Коммерческая в Koeveskal, Венгрия
Коммерческая
Koeveskal, Венгрия
Площадь 120 м²
€915,889
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 50 м²
€65,522
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 820 м²
€682,324
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 60 м²
€207,049
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 78 м²
€160,000
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Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 17 м²
€17,058
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 3 м²
€20,995
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Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 1 323 м²
€388,400
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 42 м²
€73,122
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Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 23 м²
€44,351
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Коммерческая в Balatonakarattya, Венгрия
Коммерческая
Balatonakarattya, Венгрия
Площадь 140 м²
€288,676
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Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 144 м²
€283,427
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Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 190 м²
€374,785
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Типы недвижимости в Центрально-Задунайский край

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