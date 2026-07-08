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Коттеджи в Будапеште, Венгрия

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1 объект найдено
Коттедж в Будапешт, Венгрия
Коттедж
Будапешт, Венгрия
$193,254
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Будапеште, Венгрия

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