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Realting.com
Венгрия
Жилая
Балатонфюред
Жильё в Балатонфюред, Венгрия
квартиры
21
дома
18
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39 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
3
1
101 м²
€349,242
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Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
2
1
51 м²
€123,247
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Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
3
1
71 м²
€244,712
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Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
1
101 м²
€756,823
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Дом 1 комната
Балатонфюред, Венгрия
1
1
1 054 м²
€1,66 млн
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Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
3
2
137 м²
€601,779
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Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
3
1
59 м²
€236,555
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Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
3
2
111 м²
€776,238
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Дом 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
3
2
125 м²
€552,576
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Дом 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
5
2
140 м²
€785,729
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Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
2
1
54 м²
€149,788
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Дом 7 комнат
Балатонфюред, Венгрия
7
4
240 м²
€354,761
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Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
2
131 м²
€578,129
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Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
2
140 м²
€517,688
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Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
2
78 м²
€235,687
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Квартира 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
5
2
150 м²
€453,253
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Квартира 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
5
3
105 м²
€331,414
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Квартира 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
6
2
78 м²
€237,766
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Квартира 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
5
2
83 м²
€242,656
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Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
3
1
82 м²
€276,288
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Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
1
78 м²
€294,057
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Дом 1 комната
Балатонфюред, Венгрия
1
30 м²
€417,829
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Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
3
1
89 м²
€210,202
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Дом 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
6
2
325 м²
€1,05 млн
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Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
2
140 м²
€465,743
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Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
2
1
49 м²
€302,601
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Дом 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
6
3
177 м²
€628,884
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Квартира 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
6
2
133 м²
€247,344
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Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
4
1
99 м²
€202,611
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Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
2
1
49 м²
€307,864
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