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Жильё в Балатонфюред, Венгрия

квартиры
21
дома
18
39 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€349,242
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Квартира 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€123,247
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Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€244,712
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Квартира 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€756,823
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Дом 1 комната в Балатонфюред, Венгрия
Дом 1 комната
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 054 м²
€1,66 млн
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Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
€601,779
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Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€236,555
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Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
€776,238
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Дом 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€552,576
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Дом 5 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€785,729
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Квартира 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€149,788
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Дом 7 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 7 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
€354,761
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Квартира 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
€578,129
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Дом 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€517,688
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Квартира 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€235,687
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Квартира 5 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€453,253
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Квартира 5 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
€331,414
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Квартира 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€237,766
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Квартира 5 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
€242,656
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Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€276,288
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Квартира 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€294,057
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Дом 1 комната в Балатонфюред, Венгрия
Дом 1 комната
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
€417,829
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Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€210,202
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Дом 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
€1,05 млн
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Дом 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€465,743
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Квартира 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€302,601
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Дом 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
€628,884
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Квартира 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
€247,344
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Квартира 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€202,611
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Квартира 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€307,864
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