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Земельные участки в Balatonalmadi jaras, Венгрия

7 объектов найдено
Земельные участки в Балатонфюзфё, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюзфё, Венгрия
Площадь 2 995 м²
€1,12 млн
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Земельные участки в Балатонфюзфё, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюзфё, Венгрия
Площадь 1 666 м²
€49,154
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Земельные участки в Papkeszi, Венгрия
Земельные участки
Papkeszi, Венгрия
Площадь 900 м²
€225,575
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Земельные участки в Балатональмади, Венгрия
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
Площадь 740 м²
€132,582
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Земельные участки в Балатональмади, Венгрия
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
Площадь 2 508 м²
€531,389
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Земельные участки в Балатональмади, Венгрия
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
Площадь 749 м²
€92,993
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Земельные участки в Балатонкенеше, Венгрия
Земельные участки
Балатонкенеше, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€10,51 млн
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