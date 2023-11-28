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Земельные участки в Balassagyarmati jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Земельные участки в Nogradkoevesd, Венгрия
Земельные участки
Nogradkoevesd, Венгрия
Площадь 1 200 м²
€10,235
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Земельные участки в Балашшадьярмат, Венгрия
Земельные участки
Балашшадьярмат, Венгрия
Площадь 3 050 м²
€23,588
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Земельные участки в Эршеквадкерт, Венгрия
Земельные участки
Эршеквадкерт, Венгрия
Площадь 1 049 м²
€13,646
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