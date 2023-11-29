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Венгрия
Земельные участки
медье Бач-Кишкун
Земельные участки в медье Бач-Кишкун, Венгрия
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52 объекта найдено
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Земельные участки
Ижак, Венгрия
20 000 м²
€9,173
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Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
383 м²
€13,095
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Земельные участки
Felsolajos, Венгрия
8 017 м²
€104,973
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Земельные участки
Яношхальма, Венгрия
1 090 000 м²
€918,513
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Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 964 м²
€60,359
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Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
7 087 м²
€34,071
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Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 014 м²
€30,180
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Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 444 м²
€14,040
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Земельные участки
Бугац, Венгрия
40 000 м²
€10,221
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Земельные участки
Helvecia, Венгрия
424 м²
€24,636
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Земельные участки
Helvecia, Венгрия
422 м²
€24,669
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Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
719 м²
€36,692
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Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
900 м²
€52,391
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Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
20 000 м²
€61,147
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Земельные участки
Helvecia, Венгрия
430 м²
€27,293
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Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
6 800 м²
€68,232
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Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
10 000 м²
€20,443
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Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 135 м²
€45,138
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Земельные участки
Фоктё, Венгрия
8 600 м²
€49,862
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Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
6 531 м²
€15,463
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Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
719 м²
€35,428
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Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
719 м²
€35,382
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Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
20 000 м²
€278,933
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Земельные участки 1 ванная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
1
1 м²
€478,950
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Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
767 м²
€68,232
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Земельные участки
Helvecia, Венгрия
20 000 м²
€112,583
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Земельные участки
Лайошмиже, Венгрия
120 000 м²
€73,481
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Земельные участки
Tiszaalpar, Венгрия
7 290 м²
€12,379
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Земельные участки
Ижак, Венгрия
1 907 м²
€5,268
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Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
6 010 м²
€38,026
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