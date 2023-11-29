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Земельные участки в медье Бач-Кишкун, Венгрия

52 объекта найдено
Земельные участки в Ижак, Венгрия
Земельные участки
Ижак, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€9,173
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 383 м²
€13,095
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Земельные участки в Felsolajos, Венгрия
Земельные участки
Felsolajos, Венгрия
Площадь 8 017 м²
€104,973
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Земельные участки в Яношхальма, Венгрия
Земельные участки
Яношхальма, Венгрия
Площадь 1 090 000 м²
€918,513
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 4 964 м²
€60,359
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 7 087 м²
€34,071
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 3 014 м²
€30,180
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 1 444 м²
€14,040
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Земельные участки в Бугац, Венгрия
Земельные участки
Бугац, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€10,221
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Земельные участки в Helvecia, Венгрия
Земельные участки
Helvecia, Венгрия
Площадь 424 м²
€24,636
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Земельные участки в Helvecia, Венгрия
Земельные участки
Helvecia, Венгрия
Площадь 422 м²
€24,669
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 719 м²
€36,692
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 900 м²
€52,391
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€61,147
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Земельные участки в Helvecia, Венгрия
Земельные участки
Helvecia, Венгрия
Площадь 430 м²
€27,293
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 6 800 м²
€68,232
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€20,443
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 1 135 м²
€45,138
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Земельные участки в Фоктё, Венгрия
Земельные участки
Фоктё, Венгрия
Площадь 8 600 м²
€49,862
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 6 531 м²
€15,463
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 719 м²
€35,428
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 719 м²
€35,382
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€278,933
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Земельные участки 1 ванная в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 м²
€478,950
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 767 м²
€68,232
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Земельные участки в Helvecia, Венгрия
Земельные участки
Helvecia, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€112,583
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Земельные участки в Лайошмиже, Венгрия
Земельные участки
Лайошмиже, Венгрия
Площадь 120 000 м²
€73,481
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Земельные участки в Tiszaalpar, Венгрия
Земельные участки
Tiszaalpar, Венгрия
Площадь 7 290 м²
€12,379
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Земельные участки в Ижак, Венгрия
Земельные участки
Ижак, Венгрия
Площадь 1 907 м²
€5,268
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Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 6 010 м²
€38,026
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