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Коммерческая недвижимость в медье Бач-Кишкун, Венгрия

Kecskemeti jaras
17
Кечкемет
15
Bajai jaras
4
Bacsalmasi jaras
3
Kalocsai jaras
3
Kiskunfelegyhazi jaras
3
32 объекта найдено
Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 41 м²
€41,963
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Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 1 100 м²
€433,013
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Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 42 м²
€99,199
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Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 570 м²
€813,278
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Коммерческая в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Коммерческая
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Площадь 1 125 м²
€288,296
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Инвестиционная в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Инвестиционная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Площадь 1 125 м²
€288,676
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Коммерческая в Харта, Венгрия
Коммерческая
Харта, Венгрия
Площадь 540 м²
€117,939
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Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 20 м²
€43,301
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Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 16 м²
€19,158
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Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 43 м²
€102,214
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Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 564 м²
€443,511
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Коммерческая в Яношхальма, Венгрия
Коммерческая
Яношхальма, Венгрия
Площадь 362 м²
€170,581
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Коммерческая в Вашкут, Венгрия
Коммерческая
Вашкут, Венгрия
Площадь 712 м²
€91,589
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Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 132 м²
€291,366
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Коммерческая в Helvecia, Венгрия
Коммерческая
Helvecia, Венгрия
Площадь 515 м²
€392,869
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Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 280 м²
€425,000
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Коммерческая 11 ванных в Bacsszolos, Венгрия
Коммерческая 11 ванных
Bacsszolos, Венгрия
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 794 м²
€593,000
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Коммерческая в Байя, Венгрия
Коммерческая
Байя, Венгрия
Площадь 221 м²
€151,948
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Коммерческая в Лайошмиже, Венгрия
Коммерческая
Лайошмиже, Венгрия
Площадь 1 050 м²
€1,02 млн
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Коммерческая в Пальмоноштора, Венгрия
Коммерческая
Пальмоноштора, Венгрия
Площадь 1 918 м²
€341,162
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Инвестиционная в Kecskemeti jaras, Венгрия
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 1 000 м²
In Kecskemét, next to the new Mercedes factory a 7030qm industrial field for sale. It has a …
€603,594
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Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 1 406 м²
€524,865
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Коммерческая в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 420 м²
€234,420
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Коммерческая в Калоча, Венгрия
Коммерческая
Калоча, Венгрия
Площадь 936 м²
€257,184
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Коммерческая в Кунбайя, Венгрия
Коммерческая
Кунбайя, Венгрия
Площадь 164 м²
€105,357
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Коммерческая в Мадараш, Венгрия
Коммерческая
Мадараш, Венгрия
Площадь 609 м²
€170,581
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Коммерческая в Байя, Венгрия
Коммерческая
Байя, Венгрия
Площадь 300 000 м²
€1,30 млн
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Инвестиционная в Kecskemeti jaras, Венгрия
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 481 м²
€410,893
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Коммерческая в Шольт, Венгрия
Коммерческая
Шольт, Венгрия
Площадь 572 м²
€223,884
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Инвестиционная в Kecskemeti jaras, Венгрия
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 2 300 м²
€1,26 млн
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Типы недвижимости в медье Бач-Кишкун

инвестиционная недвижимость
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