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Земельные участки в Ajkai jaras, Венгрия

8 объектов найдено
Земельные участки в Кишлёд, Венгрия
Земельные участки
Кишлёд, Венгрия
Площадь 602 м²
€22,181
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Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 1 569 м²
€12,850
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Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 4 104 м²
€39,075
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Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 1 447 м²
€12,850
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Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 2 335 м²
€3,914
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Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 335 м²
€1,827
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Земельные участки в Айка, Венгрия
Земельные участки
Айка, Венгрия
Площадь 5 802 м²
€15,396
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Земельные участки в Халимба, Венгрия
Земельные участки
Халимба, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€12,265
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