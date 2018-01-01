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Новая резиденция с садом и парковкой, Перистерион, Греция

Афины, Греция
от
€446,880
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Новая резиденция с садом и парковкой, Перистерион, Греция
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О комплексе

Предлагаются светлые функциональные апартаменты с большими террасами, парковочными местами и помещениями для хранения.

Резиденция располагает садом и подземной парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Солнечные водонагреватели
  • Светодиодное освещение
  • Система "умный дом"
  • Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 1,1 км
  • Супермаркет - 1 км
  • Стадион - 900 метров
  • Роща - 1,8 км
Местонахождение новостройки
Афины, Греция

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Новая резиденция с садом и парковкой, Перистерион, Греция
Афины, Греция
от
€446,880
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