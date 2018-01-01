Новая резиденция с садом и парковкой, Перистерион, Греция

Предлагаются квартиры с большим балконами и помещениями для хранения.
Окончание строительства - 2 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Видеодомофон
Кухонная мебель
Вытяжка
Автономное отопление
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом пригороде Афин.
Центр Афин - 8 км
Кифисия - 10 минут езды
Порт Пирея - 17,5 км
Международный аэропорт Афин - 24 км
Автобусная остановка - 60 метров
Станция метро - 900 метров
Предлагаются меблированные квартиры с видом на море.
Резиденция располагает 5-звездочным обслуживанием, 2 полями для гольфа, детскими площадками, спа-центром, ресторанами, барами и кафе, консьерж-сервисом, песчаным пляжем.
Преимущества
Гарантированный арендный доход 3,5% в течение первых 5 или 9 лет.
Расположение и объекты поблизости
Полуостров Пелопоннес, омываемый Эгейским и Ионическим морями, и его курорты популярны среди туристов со всего мира.
Предлагаются апартаменты с большими окнами и террасами.
Окончание строительства - весна 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Сигнализация
Бронированная дверь
Система "умный дом"
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центральном районе Гизи, рядом со станцией метро.
Супермаркет - 240 метров
Кинотеатр - 700 метров
Начальная школа - 750 метров
Больница - 900 метров