Квартира в новостройке Archi Universe

Расположение в Saburtalo

Archi Universe - это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на Университетской улице, одном из самых престижных и востребованных районов Тбилиси. Сочетая удобство в центре города с зеленым окружением, комплекс предлагает потрясающий панорамный вид и легкий доступ к ключевым районам, включая мост Багеби для быстрого путешествия в Багеби или Цкнети.

Современная архитектура и премиальные материалы

В 26-этажной вселенной Archi есть 257 квартир в двух соединенных жилых кварталах. Комплекс может похвастаться современной архитектурой с высококачественными, экологически чистыми и энергоэффективными материалами. Немецкие блоки YTONG поддерживают стабильную температуру в помещении, одновременно снижая затраты на электроэнергию на 40%. Терракотовые фасадные панели из Германии и Португалии обеспечивают долговечность, огнестойкость и долговечную эстетическую привлекательность, дополненную стильными стеклянными перилами.

Комплексный образ жизни и инфраструктура

Archi Universe предлагает многофункциональное пространство, где жители могут получить доступ ко всему необходимому, не выходя из комплекса. Услуги включают фитнес-центр европейского стандарта, открытый бассейн, лобби с консьерж-услугами, кафе, супермаркет, аптеку и различные розничные точки.

уникальный жизненный опыт

Разработанная для удовлетворения потребностей современных жителей, Archi Universe сочетает в себе удобство, комфорт и стиль. Его премиальные удобства, центральное, но зеленое расположение и продуманно спланированные пространства создают идеальную среду для повседневной жизни и инвестиций.