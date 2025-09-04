Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Страсбург
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Страсбурге, Франция

Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
Мини-отель в центре города в Страсбург, Франция
Мини-отель в центре города
Страсбург, Франция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Отель расположен в центре города  , соседство с рестораном. Номера отеля зарезервированы на …
$772,141
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Premiumazur
Языки общения
Русский, Français
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти