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Квартиры в Schiltigheim, Франция

трехкомнатные
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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Schiltigheim, Франция
Квартира 3 спальни
Schiltigheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
Мощеная дорожка, обрамленная зелеными садами, ведет к внушительному деревянному входному кры…
$426,790
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Квартира 2 спальни в Schiltigheim, Франция
Квартира 2 спальни
Schiltigheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 36 м²
Этаж 3
Мощеная дорожка, обрамленная зелеными садами, ведет к внушительному деревянному входному кры…
$326,301
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Квартира 3 спальни в Schiltigheim, Франция
Квартира 3 спальни
Schiltigheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 2
Мощеная дорожка, обрамленная зелеными садами, ведет к внушительному деревянному входному кры…
$603,513
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Квартира 3 спальни в Schiltigheim, Франция
Квартира 3 спальни
Schiltigheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 3
Мощеная дорожка, обрамленная зелеными садами, ведет к внушительному деревянному входному кры…
$548,070
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