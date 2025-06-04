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Квартиры-студии в Пюто, Франция

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7 объектов найдено
Студия в Пюто, Франция
Студия
Пюто, Франция
Площадь 49 м²
Этаж 2
В самом центре западной части Парижа, в нескольких минутах от Ла-Дефанс, вас ждут приятные …
$632,090
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Студия в Пюто, Франция
Студия
Пюто, Франция
Площадь 38 м²
Этаж 3
В самом центре западной части Парижа, в нескольких минутах от Ла-Дефанс, вас ждут приятные …
$534,870
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Студия в Пюто, Франция
Студия
Пюто, Франция
Площадь 50 м²
Этаж 2
В самом центре западной части Парижа, в нескольких минутах от Ла-Дефанс, вас ждут приятные …
$656,395
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Студия в Пюто, Франция
Студия
Пюто, Франция
Площадь 41 м²
Этаж 3
В самом центре западной части Парижа, в нескольких минутах от Ла-Дефанс, вас ждут приятные …
$498,413
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Студия в Пюто, Франция
Студия
Пюто, Франция
Площадь 41 м²
Этаж 2
В самом центре западной части Парижа, в нескольких минутах от Ла-Дефанс, вас ждут приятные …
$492,337
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Студия в Пюто, Франция
Студия
Пюто, Франция
Площадь 41 м²
Этаж 2
В самом центре западной части Парижа, в нескольких минутах от Ла-Дефанс, вас ждут приятные …
$559,175
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Студия в Пюто, Франция
Студия
Пюто, Франция
Площадь 49 м²
Этаж 3
В самом центре западной части Парижа, в нескольких минутах от Ла-Дефанс, вас ждут приятные …
$638,167
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