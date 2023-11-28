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Жильё в Massy, Франция

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Massy, Франция
Квартира 4 комнаты
Massy, Франция
Комнаты 4
Площадь 76 м²
Дата сдачи объекта: немедленноРасположенный в первом ряду парка Вильженис, вдоль улицы Жером…
€432,000
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