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Квартиры в Марне, Франция

Реймс
61
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61 объект найдено
Квартира 3 спальни в Реймс, Франция
Квартира 3 спальни
Реймс, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
Жилплощадь из 21 квартир от студий до 4-х комнат, сочетающих современный комфорт и очаровани…
$466,699
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Квартира 2 спальни в Реймс, Франция
Квартира 2 спальни
Реймс, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$399,669
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Квартира 2 спальни в Реймс, Франция
Квартира 2 спальни
Реймс, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Местонахождение в самом центре Реймса. Исключительное место рядом с Королевской площадью и …
$276,605
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Квартира 2 спальни в Laval, Франция
Квартира 2 спальни
Laval, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
| Апартаменты
$156,857
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Квартира 2 спальни в Laval, Франция
Квартира 2 спальни
Laval, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$168,467
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Квартира 3 спальни в Реймс, Франция
Квартира 3 спальни
Реймс, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 2
Местонахождение в самом центре Реймса. Исключительное место рядом с Королевской площадью и …
$434,770
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Квартира 2 спальни в Реймс, Франция
Квартира 2 спальни
Реймс, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Местонахождение в самом центре Реймса. Исключительное место рядом с Королевской площадью и …
$359,643
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Квартира 3 спальни в Реймс, Франция
Квартира 3 спальни
Реймс, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
Жилплощадь из 21 квартир от студий до 4-х комнат, сочетающих современный комфорт и очаровани…
$410,923
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Квартира 2 спальни в Реймс, Франция
Квартира 2 спальни
Реймс, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Этаж 4
Местонахождение в самом центре Реймса. Исключительное место рядом с Королевской площадью и …
$373,303
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Квартира 3 спальни в Реймс, Франция
Квартира 3 спальни
Реймс, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 3
Местонахождение в самом центре Реймса. Исключительное место рядом с Королевской площадью и …
$511,036
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Квартира 2 спальни в Реймс, Франция
Квартира 2 спальни
Реймс, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Жилплощадь из 21 квартир от студий до 4-х комнат, сочетающих современный комфорт и очаровани…
$305,062
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Квартира 2 спальни в Реймс, Франция
Квартира 2 спальни
Реймс, Франция
Количество спален 2
Площадь 34 м²
Жилплощадь из 21 квартир от студий до 4-х комнат, сочетающих современный комфорт и очаровани…
$276,036
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Квартира 2 спальни в Реймс, Франция
Квартира 2 спальни
Реймс, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Жилплощадь из 21 квартир от студий до 4-х комнат, сочетающих современный комфорт и очаровани…
$293,110
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Квартира 2 спальни в Laval, Франция
Квартира 2 спальни
Laval, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$147,978
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Квартира 2 спальни в Laval, Франция
Квартира 2 спальни
Laval, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$152,759
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Квартира 3 спальни в Реймс, Франция
Квартира 3 спальни
Реймс, Франция
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Этаж 3
Местонахождение в самом центре Реймса. Исключительное место рядом с Королевской площадью и …
$530,387
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Квартира 2 спальни в Реймс, Франция
Квартира 2 спальни
Реймс, Франция
Количество спален 2
Площадь 57 м²
Местонахождение в самом центре Реймса. Исключительное место рядом с Королевской площадью и …
$384,685
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Квартира 3 спальни в Реймс, Франция
Квартира 3 спальни
Реймс, Франция
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Жилплощадь из 21 квартир от студий до 4-х комнат, сочетающих современный комфорт и очаровани…
$671,592
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Квартира 1 спальня в Реймс, Франция
Квартира 1 спальня
Реймс, Франция
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$219,576
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Квартира 2 спальни в Laval, Франция
Квартира 2 спальни
Laval, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
| Апартаменты
$170,402
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Квартира 2 спальни в Laval, Франция
Квартира 2 спальни
Laval, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$143,880
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Квартира 1 спальня в Laval, Франция
Квартира 1 спальня
Laval, Франция
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$117,130
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Квартира 3 спальни в Реймс, Франция
Квартира 3 спальни
Реймс, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 1
Местонахождение в самом центре Реймса. Исключительное место рядом с Королевской площадью и …
$489,408
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Квартира 1 спальня в Реймс, Франция
Квартира 1 спальня
Реймс, Франция
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Жилплощадь из 21 квартир от студий до 4-х комнат, сочетающих современный комфорт и очаровани…
$273,190
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Квартира 1 спальня в Laval, Франция
Квартира 1 спальня
Laval, Франция
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$117,813
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Квартира 1 спальня в Laval, Франция
Квартира 1 спальня
Laval, Франция
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$97,096
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Квартира 1 спальня в Laval, Франция
Квартира 1 спальня
Laval, Франция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$101,308
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Квартира 2 спальни в Реймс, Франция
Квартира 2 спальни
Реймс, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
Жилплощадь из 21 квартир от студий до 4-х комнат, сочетающих современный комфорт и очаровани…
$275,466
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Квартира 2 спальни в Laval, Франция
Квартира 2 спальни
Laval, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$146,043
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Квартира 1 спальня в Реймс, Франция
Квартира 1 спальня
Реймс, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Жилплощадь из 21 квартир от студий до 4-х комнат, сочетающих современный комфорт и очаровани…
$182,127
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Типы недвижимости в Марне

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Параметры недвижимости в Марне, Франция

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