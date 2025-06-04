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Квартиры в Le Raincy, Франция

Дранси
151
Нёйи-сюр-Марн
113
Нуази-ле-Гран
84
Ольне-су-Буа
34
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382 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Дранси, Франция
Квартира 3 спальни
Дранси, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 3
Идеальное место в самом центре города, всего в 6 км от Порт-де-Пантен и Парижа. Наслаждайтес…
$351,426
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Квартира 3 спальни в Дранси, Франция
Квартира 3 спальни
Дранси, Франция
Количество спален 3
Этаж 5
Откройте для себя наш новый комплекс , расположенный в пригороде, недалеко от центра города,…
$296,489
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Квартира 4 спальни в Нёйи-сюр-Марн, Франция
Квартира 4 спальни
Нёйи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$502,235
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Квартира 3 спальни в Нёйи-сюр-Марн, Франция
Квартира 3 спальни
Нёйи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$432,547
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Квартира в Нуази-ле-Гран, Франция
Квартира
Нуази-ле-Гран, Франция
| Апартаменты
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Нёйи-сюр-Марн, Франция
Квартира 2 спальни
Нёйи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 2
Этаж 2
Ваш новый адрес в жилой среде, открытой природе! Всего в 15 км от Парижа, в исключительной …
$280,812
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Квартира 3 спальни в Нёйи-сюр-Марн, Франция
Квартира 3 спальни
Нёйи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 3
Этаж 2
Ваш новый адрес в жилой среде, открытой природе! Всего в 15 км от Парижа, в исключительной …
$339,515
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Квартира 3 спальни в Дранси, Франция
Квартира 3 спальни
Дранси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
Идеальное место в самом центре города, всего в 6 км от Порт-де-Пантен и Парижа. Наслаждайтес…
$307,818
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Квартира 3 спальни в Нёйи-сюр-Марн, Франция
Квартира 3 спальни
Нёйи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
Ваш новый адрес в жилой среде, открытой природе! Всего в 15 км от Парижа, в исключительной …
$354,162
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Квартира 3 спальни в Нуази-ле-Гран, Франция
Квартира 3 спальни
Нуази-ле-Гран, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
| Апартаменты
$362,744
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Квартира 2 спальни в Дранси, Франция
Квартира 2 спальни
Дранси, Франция
Количество спален 2
Этаж 1
Откройте для себя наш новый комплекс , расположенный в пригороде, недалеко от центра города,…
$246,369
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Квартира 3 спальни в Дранси, Франция
Квартира 3 спальни
Дранси, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 4
Откройте для себя наш новый комплекс , расположенный в пригороде, недалеко от центра города,…
$319,032
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Квартира 1 спальня в Нёйи-сюр-Марн, Франция
Квартира 1 спальня
Нёйи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$233,438
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Квартира 3 спальни в Дранси, Франция
Квартира 3 спальни
Дранси, Франция
Количество спален 3
Этаж 4
Откройте для себя наш новый комплекс , расположенный в пригороде, недалеко от центра города,…
$311,708
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Квартира 4 спальни в Дранси, Франция
Квартира 4 спальни
Дранси, Франция
Количество спален 4
Этаж 5
Откройте для себя наш новый комплекс , расположенный в пригороде, недалеко от центра города,…
$333,908
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Квартира 2 спальни в Дранси, Франция
Квартира 2 спальни
Дранси, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
Идеальное место в самом центре города, всего в 6 км от Порт-де-Пантен и Парижа. Наслаждайтес…
$248,314
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Квартира 4 спальни в Дранси, Франция
Квартира 4 спальни
Дранси, Франция
Количество спален 4
Откройте для себя наш новый комплекс , расположенный в пригороде, недалеко от центра города,…
$352,560
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Квартира 3 спальни в Ольне-су-Буа, Франция
Квартира 3 спальни
Ольне-су-Буа, Франция
Количество спален 3
Площадь 54 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$274,633
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Квартира 3 спальни в Дранси, Франция
Квартира 3 спальни
Дранси, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
Идеальное место в самом центре города, всего в 6 км от Порт-де-Пантен и Парижа. Наслаждайтес…
$306,673
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Квартира 3 спальни в Дранси, Франция
Квартира 3 спальни
Дранси, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 4
Откройте для себя наш новый комплекс , расположенный в пригороде, недалеко от центра города,…
$318,460
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Квартира 3 спальни в Дранси, Франция
Квартира 3 спальни
Дранси, Франция
Количество спален 3
Этаж 6
Откройте для себя наш новый комплекс , расположенный в пригороде, недалеко от центра города,…
$286,648
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Квартира 2 спальни в Нёйи-сюр-Марн, Франция
Квартира 2 спальни
Нёйи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 2
Этаж 3
Ваш новый адрес в жилой среде, открытой природе! Всего в 15 км от Парижа, в исключительной …
$255,637
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Квартира 2 спальни в Нёйи-сюр-Марн, Франция
Квартира 2 спальни
Нёйи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$297,519
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Квартира 3 спальни в Нёйи-сюр-Марн, Франция
Квартира 3 спальни
Нёйи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
| Апартаменты
$362,744
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Квартира 2 спальни в Дранси, Франция
Квартира 2 спальни
Дранси, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 4
Идеальное место в самом центре города, всего в 6 км от Порт-де-Пантен и Парижа. Наслаждайтес…
$298,663
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Квартира 2 спальни в Ольне-су-Буа, Франция
Квартира 2 спальни
Ольне-су-Буа, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$236,871
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Квартира 2 спальни в Дранси, Франция
Квартира 2 спальни
Дранси, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 5
Откройте для себя наш новый комплекс , расположенный в пригороде, недалеко от центра города,…
$269,026
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Квартира 2 спальни в Дранси, Франция
Квартира 2 спальни
Дранси, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 1
Откройте для себя наш новый комплекс , расположенный в пригороде, недалеко от центра города,…
$273,489
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Квартира 3 спальни в Дранси, Франция
Квартира 3 спальни
Дранси, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 4
Идеальное место в самом центре города, всего в 6 км от Порт-де-Пантен и Парижа. Наслаждайтес…
$307,818
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Квартира 2 спальни в Дранси, Франция
Квартира 2 спальни
Дранси, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Откройте для себя наш новый комплекс , расположенный в пригороде, недалеко от центра города,…
$249,801
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Типы недвижимости в Le Raincy

однокомнатные
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трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Le Raincy, Франция

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