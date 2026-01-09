Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Франция
  3. Ла Рош-сюр-Йон
  4. Жилая

Жилье в Ла Роше-сюре-Йоне, Франция

1 объект найдено
Замок 15 комнат в Impasse des Bouils, Франция
Замок 15 комнат
Impasse des Bouils, Франция
Число комнат 15
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 250 м²
Исторический замок XVIII века — исключительное поместье в отличном состоянии Между Нант и…
$4,92 млн
Параметры недвижимости в Ла Роше-сюре-Йоне, Франция

Недорогая
Элитная
