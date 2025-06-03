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Жильё в Ла-Курнёв, Франция

квартиры
108
108 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 4 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Этаж 2
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$418,050
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Квартира 3 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 3 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$324,092
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Квартира 4 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 4 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
Этаж 5
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$477,923
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Квартира 3 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 3 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 5
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$355,616
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Квартира 3 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 3 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 3
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$331,902
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Квартира 4 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 4 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 4
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$425,859
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Квартира 4 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 4 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Этаж 4
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$425,859
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Квартира 3 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 3 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 2
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$331,902
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Квартира 3 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 3 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 4
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$338,409
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Квартира 4 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 4 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
Этаж 4
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$466,209
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Квартира 4 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 4 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Этаж 1
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$410,241
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Квартира 4 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 4 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 2
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$418,050
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 4 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Этаж 1
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$415,446
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 4 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 4
Площадь 88 м²
Этаж 6
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$457,097
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Квартира 4 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 4 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Этаж 5
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$434,970
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Квартира 4 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 4 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Этаж 7
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$429,766
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Квартира 4 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 4 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Этаж 3
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$445,670
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Квартира 4 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 4 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 4
Площадь 88 м²
Этаж 4
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$447,986
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Квартира 3 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 3 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 7
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$367,291
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Квартира 3 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 3 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$358,177
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Квартира 3 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 3 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$331,902
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Квартира 4 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 4 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 3
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$415,446
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 4 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$414,145
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Квартира 3 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 3 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 6
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$367,291
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 3 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 1
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$337,108
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 4 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Этаж 4
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$431,066
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 3 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 3
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$341,013
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Квартира 4 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 4 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 5
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$420,653
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Квартира 4 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 4 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Этаж 1
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$428,463
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Квартира 4 спальни в Ла-Курнёв, Франция
Квартира 4 спальни
Ла-Курнёв, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Этаж 3
Новое место для жизни . Эта новая программа по недвижимости проходит в уникальном месте. На …
$431,352
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