Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Юра
  4. Жилая

Жилье в Юре, Франция

;
Dole
26
27 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Доль, Франция
Квартира 3 спальни
Доль, Франция
Количество спален 3
Площадь 72 м²
Этаж 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$431,975
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Этаж 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$332,702
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Этаж 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$319,897
Оставить заявку
It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 51 м²
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$286,202
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Этаж 1
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$338,302
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$295,149
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$298,576
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Доль, Франция
Квартира 3 спальни
Доль, Франция
Количество спален 3
Площадь 71 м²
Этаж 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$423,029
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Этаж 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$343,624
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 1
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$309,986
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$282,832
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$275,036
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 51 м²
Этаж 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$297,658
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Доль, Франция
Квартира 3 спальни
Доль, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$463,347
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 1
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$328,089
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 64 м²
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$373,101
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Доль, Франция
Квартира 3 спальни
Доль, Франция
Количество спален 3
Площадь 72 м²
Этаж 1
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$424,435
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 65 м²
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$385,255
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$277,894
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Этаж 1
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$328,089
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Доль, Франция
Квартира 3 спальни
Доль, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 1
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$412,630
Оставить заявку
Замок 6 спален в Pont de Poitte, Франция
Замок 6 спален
Pont de Poitte, Франция
Количество спален 6
Площадь 1 000 м²
Редкий Замок эпохи Ренессанса с богатой историей. Нормандия, 80км от Парижа. Замок 1000м2…
$5,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$289,269
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Доль, Франция
Квартира 3 спальни
Доль, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$455,562
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$367,838
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 1
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$290,245
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Доль, Франция
Квартира 2 спальни
Доль, Франция
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Этаж 1
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$313,379
Оставить заявку

Типы недвижимости в Юре

квартиры

Параметры недвижимости в Юре, Франция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти