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Квартиры в Иври-сюре-Сене, Франция

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162 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 2 спальни
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 2
Площадь 51 м²
Этаж 2
Станьте владельцем исключительной новой квартиры, от студии до 5-комнатного дуплекса, на бер…
$382,197
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Квартира 4 спальни в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 4 спальни
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 4
Площадь 96 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$665,985
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Квартира 3 спальни в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 3 спальни
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
Станьте владельцем исключительной новой квартиры, от студии до 5-комнатного дуплекса, на бер…
$447,423
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Квартира 4 спальни в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 4 спальни
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 4
Площадь 88 м²
Этаж 5
Станьте владельцем исключительной новой квартиры, от студии до 5-комнатного дуплекса, на бер…
$552,699
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Квартира 3 спальни в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 3 спальни
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$552,699
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Квартира в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира
Иври-сюр-Сен, Франция
Площадь 34 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$290,653
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Квартира 4 спальни в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 4 спальни
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 14
Станьте владельцем исключительной новой квартиры, от студии до 5-комнатного дуплекса, на бер…
$677,428
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Квартира 3 спальни в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 3 спальни
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
Станьте владельцем исключительной новой квартиры, от студии до 5-комнатного дуплекса, на бер…
$466,876
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Квартира 3 спальни в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 3 спальни
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 2
Станьте владельцем исключительной новой квартиры, от студии до 5-комнатного дуплекса, на бер…
$424,537
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Квартира 3 спальни в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 3 спальни
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 15
Станьте владельцем исключительной новой квартиры, от студии до 5-комнатного дуплекса, на бер…
$541,256
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Квартира 5 спален в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 5 спален
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 5
Площадь 101 м²
Станьте владельцем исключительной новой квартиры, от студии до 5-комнатного дуплекса, на бер…
$628,223
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Квартира 3 спальни в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 3 спальни
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$474,886
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Квартира 2 спальни в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 2 спальни
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$378,764
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Студия 1 спальня в Иври-сюр-Сен, Франция
Студия 1 спальня
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Этаж 1
Расположенная во внутреннем пригороде Парижа, эта жилплощадь рядом с линией метро 7 (Пьер и …
$143,381
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Квартира 5 спален в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 5 спален
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 5
Площадь 102 м²
Этаж 8
Станьте владельцем исключительной новой квартиры, от студии до 5-комнатного дуплекса, на бер…
$768,972
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Квартира 2 спальни в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 2 спальни
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 5
Станьте владельцем исключительной новой квартиры, от студии до 5-комнатного дуплекса, на бер…
$389,063
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Квартира 3 спальни в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 3 спальни
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 8
| Апартаменты
$546,977
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Квартира 6 спален в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 6 спален
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 6
Площадь 119 м²
Этаж 13
| Апартаменты
$887,980
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Квартира 4 спальни в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 4 спальни
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
Этаж 8
| Апартаменты
$675,139
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Квартира 3 спальни в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 3 спальни
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$522,947
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Квартира 2 спальни в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 2 спальни
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Этаж 3
Станьте владельцем исключительной новой квартиры, от студии до 5-комнатного дуплекса, на бер…
$395,929
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Квартира 3 спальни в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 3 спальни
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 3
Станьте владельцем исключительной новой квартиры, от студии до 5-комнатного дуплекса, на бер…
$429,114
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Квартира 5 спален в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 5 спален
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 5
Площадь 105 м²
Этаж 7
| Апартаменты
$760,962
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Квартира 3 спальни в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 3 спальни
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 11
Станьте владельцем исключительной новой квартиры, от студии до 5-комнатного дуплекса, на бер…
$488,618
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Студия 1 спальня в Иври-сюр-Сен, Франция
Студия 1 спальня
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
Расположенная во внутреннем пригороде Парижа, эта жилплощадь рядом с линией метро 7 (Пьер и …
$113,286
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Квартира 4 спальни в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 4 спальни
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 4
Площадь 77 м²
Этаж 12
Станьте владельцем исключительной новой квартиры, от студии до 5-комнатного дуплекса, на бер…
$589,316
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Квартира 2 спальни в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 2 спальни
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 6
Станьте владельцем исключительной новой квартиры, от студии до 5-комнатного дуплекса, на бер…
$359,311
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Квартира 3 спальни в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 3 спальни
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 15
Станьте владельцем исключительной новой квартиры, от студии до 5-комнатного дуплекса, на бер…
$525,235
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Квартира 3 спальни в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 3 спальни
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 15
| Апартаменты
$525,235
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Квартира 3 спальни в Иври-сюр-Сен, Франция
Квартира 3 спальни
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$518,370
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