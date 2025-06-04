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Жильё в Кламаре, Франция

квартиры
76
76 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Кламар, Франция
Квартира 3 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 3
Жилплощадь вращается вокруг французских садов, гарантирующих спокойствие и безмятежность. В …
$461,154
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Квартира 4 спальни в Кламар, Франция
Квартира 4 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 4
Площадь 73 м²
Этаж 3
Жилплощадь вращается вокруг французских садов, гарантирующих спокойствие и безмятежность. В …
$519,514
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Квартира 5 спален в Кламар, Франция
Квартира 5 спален
Кламар, Франция
Количество спален 5
Площадь 94 м²
Этаж 5
Расположенный в 8 км от Порт-де-Шатийон, город Кламар обеспечивает полную смену пейзажа благ…
$788,425
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Квартира 3 спальни в Кламар, Франция
Квартира 3 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1
Расположенный в 8 км от Порт-де-Шатийон, город Кламар обеспечивает полную смену пейзажа благ…
$518,370
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Квартира 3 спальни в Кламар, Франция
Квартира 3 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
Расположенный в 8 км от Порт-де-Шатийон, город Кламар обеспечивает полную смену пейзажа благ…
$490,906
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Квартира 2 спальни в Кламар, Франция
Квартира 2 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Жилплощадь вращается вокруг французских садов, гарантирующих спокойствие и безмятежность. В …
$374,187
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Квартира 3 спальни в Кламар, Франция
Квартира 3 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 1
Жилплощадь вращается вокруг французских садов, гарантирующих спокойствие и безмятежность. В …
$477,175
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Квартира 4 спальни в Кламар, Франция
Квартира 4 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Этаж 3
Жилплощадь вращается вокруг французских садов, гарантирующих спокойствие и безмятежность. В …
$633,944
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Квартира 4 спальни в Кламар, Франция
Квартира 4 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 4
Площадь 69 м²
Этаж 1
Жилплощадь вращается вокруг французских садов, гарантирующих спокойствие и безмятежность. В …
$487,473
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Квартира 6 спален в Кламар, Франция
Квартира 6 спален
Кламар, Франция
Количество спален 6
Площадь 99 м²
Этаж 5
Жилплощадь вращается вокруг французских садов, гарантирующих спокойствие и безмятежность. В …
$798,724
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Квартира 3 спальни в Кламар, Франция
Квартира 3 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
Жилплощадь вращается вокруг французских садов, гарантирующих спокойствие и безмятежность. В …
$482,896
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Квартира 4 спальни в Кламар, Франция
Квартира 4 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 4
Площадь 70 м²
Этаж 1
Жилплощадь вращается вокруг французских садов, гарантирующих спокойствие и безмятежность. В …
$487,473
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Квартира 4 спальни в Кламар, Франция
Квартира 4 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 4
Площадь 73 м²
Этаж 1
Жилплощадь вращается вокруг французских садов, гарантирующих спокойствие и безмятежность. В …
$509,215
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Квартира 3 спальни в Кламар, Франция
Квартира 3 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
Расположенный в 8 км от Порт-де-Шатийон, город Кламар обеспечивает полную смену пейзажа благ…
$520,658
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Квартира 3 спальни в Кламар, Франция
Квартира 3 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
Расположенный в 8 км от Порт-де-Шатийон, город Кламар обеспечивает полную смену пейзажа благ…
$509,215
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Квартира 3 спальни в Кламар, Франция
Квартира 3 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
Жилплощадь вращается вокруг французских садов, гарантирующих спокойствие и безмятежность. В …
$485,185
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Квартира 4 спальни в Кламар, Франция
Квартира 4 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 4
Площадь 68 м²
Этаж 2
Жилплощадь вращается вокруг французских садов, гарантирующих спокойствие и безмятежность. В …
$494,339
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Квартира 3 спальни в Кламар, Франция
Квартира 3 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 3
Расположенный в 8 км от Порт-де-Шатийон, город Кламар обеспечивает полную смену пейзажа благ…
$514,937
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Квартира 4 спальни в Кламар, Франция
Квартира 4 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 4
Площадь 72 м²
Этаж 1
В спокойной и гиперсвязанной обстановке, вокруг ландшафтного сада во французском стиле, откр…
$482,896
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Квартира 5 спален в Кламар, Франция
Квартира 5 спален
Кламар, Франция
Количество спален 5
Площадь 108 м²
Этаж 4
В спокойной и гиперсвязанной обстановке, вокруг ландшафтного сада во французском стиле, откр…
$726,633
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Квартира 4 спальни в Кламар, Франция
Квартира 4 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 4
Площадь 72 м²
Этаж 2
Жилплощадь вращается вокруг французских садов, гарантирующих спокойствие и безмятежность. В …
$510,359
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Квартира 4 спальни в Кламар, Франция
Квартира 4 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 4
Площадь 72 м²
Этаж 3
Жилплощадь вращается вокруг французских садов, гарантирующих спокойствие и безмятежность. В …
$520,658
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Квартира 4 спальни в Кламар, Франция
Квартира 4 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 4
Площадь 73 м²
Этаж 2
Жилплощадь вращается вокруг французских садов, гарантирующих спокойствие и безмятежность. В …
$497,772
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Квартира 4 спальни в Кламар, Франция
Квартира 4 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 4
Площадь 74 м²
Этаж 1
Жилплощадь вращается вокруг французских садов, гарантирующих спокойствие и безмятежность. В …
$509,215
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Квартира 4 спальни в Кламар, Франция
Квартира 4 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 4
Площадь 70 м²
Этаж 1
В спокойной и гиперсвязанной обстановке, вокруг ландшафтного сада во французском стиле, откр…
$481,752
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Квартира 2 спальни в Кламар, Франция
Квартира 2 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
Расположенный в 8 км от Порт-де-Шатийон, город Кламар обеспечивает полную смену пейзажа благ…
$383,342
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Квартира 2 спальни в Кламар, Франция
Квартира 2 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 5
Расположенный в 8 км от Порт-де-Шатийон, город Кламар обеспечивает полную смену пейзажа благ…
$384,486
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Квартира 6 спален в Кламар, Франция
Квартира 6 спален
Кламар, Франция
Количество спален 6
Площадь 108 м²
Этаж 3
Жилплощадь вращается вокруг французских садов, гарантирующих спокойствие и безмятежность. В …
$718,623
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Квартира 3 спальни в Кламар, Франция
Квартира 3 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
Расположенный в 8 км от Порт-де-Шатийон, город Кламар обеспечивает полную смену пейзажа благ…
$528,668
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Квартира 4 спальни в Кламар, Франция
Квартира 4 спальни
Кламар, Франция
Количество спален 4
Площадь 72 м²
Этаж 2
В спокойной и гиперсвязанной обстановке, вокруг ландшафтного сада во французском стиле, откр…
$493,195
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