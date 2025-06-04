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Квартиры в Шампиньи-сюр-Марн, Франция

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84 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 2 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
| Апартаменты
$329,674
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Квартира 2 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 2 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 2
| Апартаменты
$303,584
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Квартира 4 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 4 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$584,281
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Квартира 3 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 3 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
| Апартаменты
$477,518
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Квартира 2 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 2 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 2
| Апартаменты
$311,479
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Квартира 3 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 3 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 3
| Апартаменты
$393,869
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Квартира 3 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 3 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 3
Этаж 2
| Апартаменты
$373,386
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Квартира 3 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 3 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$422,134
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Квартира 3 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 3 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 3
Этаж 1
| Апартаменты
$423,850
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Квартира 1 спальня в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 1 спальня
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$291,797
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Квартира 3 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 3 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$479,921
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Квартира 3 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 3 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$462,184
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Квартира 2 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 2 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 2
Этаж 2
| Апартаменты
$290,424
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Квартира 2 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 2 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 2
Этаж 2
| Апартаменты
$290,882
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Квартира 3 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 3 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
| Апартаменты
$493,996
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Квартира 2 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 2 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$350,157
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Квартира 2 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 2 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 2
Этаж 1
| Апартаменты
$303,469
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Квартира 3 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 3 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
| Апартаменты
$377,620
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Квартира 3 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 3 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
| Апартаменты
$438,612
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Квартира 2 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 2 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 2
Этаж 1
| Апартаменты
$272,001
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Квартира 2 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 2 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 2
Этаж 1
| Апартаменты
$306,673
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Квартира 2 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 2 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
| Апартаменты
$353,704
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Квартира 2 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 2 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$359,655
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Квартира 3 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 3 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 3
Этаж 1
| Апартаменты
$381,282
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Квартира 4 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 4 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 4
Площадь 95 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$643,556
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Квартира 2 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 2 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 2
Этаж 1
| Апартаменты
$297,748
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Квартира 2 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 2 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 2
Этаж 2
| Апартаменты
$323,495
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Квартира 3 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 3 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
Работа в процессе . В самом центре жилого района зеленого парка . Жилплощадь расположена не…
$415,382
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Квартира 2 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 2 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 2
| Апартаменты
$313,997
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Квартира 3 спальни в Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Квартира 3 спальни
Шампиньи-сюр-Марн, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$422,134
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