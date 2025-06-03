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Жильё в Обервилье, Франция

квартиры
236
236 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$344,063
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Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$373,741
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Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$342,856
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Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
| Апартаменты
$330,985
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Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$369,013
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Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$379,777
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Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$358,349
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Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
| Апартаменты
$341,649
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Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$349,999
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Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
| Апартаменты
$361,870
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Квартира 2 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 2 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$292,856
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Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$359,455
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Квартира 1 спальня в Обервилье, Франция
Квартира 1 спальня
Обервилье, Франция
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$291,569
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Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$344,063
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Квартира 2 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 2 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$304,728
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Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$365,391
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Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$335,713
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Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$376,155
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Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$385,714
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Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$378,570
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Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$367,805
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Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$349,999
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Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$372,634
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Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$436,820
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Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$394,064
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Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$361,870
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Квартира 1 спальня в Обервилье, Франция
Квартира 1 спальня
Обервилье, Франция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
| Апартаменты
$203,572
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Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$348,792
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Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$379,777
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Обервилье, Франция
Квартира 3 спальни
Обервилье, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$354,828
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