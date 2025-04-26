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Дома с террасой в Вантаа, Финляндия

4 объекта найдено
Дом 6 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 6 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$609,561
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 7 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 7 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$669,835
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 6 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$473,092
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$338,515
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Параметры недвижимости в Вантаа, Финляндия

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