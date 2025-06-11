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Дома с бассейном в Вантаа, Финляндия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$510,635
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Вантаа, Финляндия

с террасой
Недорогая
Элитная
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