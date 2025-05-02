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Дома с террасой в Варсинайсе-Суоми, Финляндия

Turku sub region
7
Наантали
3
2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Koljola, Финляндия
Дом 6 комнат
Koljola, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$381,340
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Наантали, Финляндия
Дом 5 комнат
Наантали, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$567,483
Оставить заявку
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Варсинайсе-Суоми, Финляндия

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