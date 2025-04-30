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Квартиры с террасой в Пирканмаа, Финляндия

Тампере
18
Tampere sub region
25
Southern Pirkanmaa
13
Валкеакоски
12
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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/5
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$143,991
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Karjenniemi, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Karjenniemi, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
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$112,587
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$186,508
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Просторный и стильный дом с террасами в Юханнусвуори, Валкеакоски!Приглашаем посетить эту за…
$215,133
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$90,752
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$182,123
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Типы недвижимости в Пирканмаа

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Пирканмаа, Финляндия

с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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