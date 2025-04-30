Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Пирканмаа
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Пирканмаа, Финляндия

Тампере
18
Tampere sub region
25
Southern Pirkanmaa
13
Валкеакоски
12
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$135,454
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Пирканмаа

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Пирканмаа, Финляндия

с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти