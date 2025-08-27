Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Посио
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Посио, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Ahola, Финляндия
Дом 6 комнат
Ahola, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Позио окружен потрясающими пейзажами и является прекрасным и личным домом, красочная и тепла…
$108,326
Коттедж 5 комнат в Посио, Финляндия
Коттедж 5 комнат
Посио, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 1/1
Этому прекрасному дому для отдыха нужен новый владелец. Этот высококлассный отель расположен…
$589,522
