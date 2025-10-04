Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Лапландия
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на море

Коттеджи с видом на море в Лапландии, Финляндия

Рованиеми
4
Kemi Tornio sub region
10
Торнио
5
Район Восточная Лапландия
8
Показать больше
Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Торнио, Финляндия
Коттедж 1 комната
Торнио, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$35,190
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Лапландии, Финляндия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти