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Коттеджи в Районе Северная Лапландия, Финляндия

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1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Unarin Luusua, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Unarin Luusua, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$92,340
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Районе Северная Лапландия, Финляндия

с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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